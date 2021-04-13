Баку, , 10:58 — REGNUM У Азербайджана нет территориальных претензий ни к какой из стран, включая Армению. Об этом 13 апреля заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку.

«Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению», — сказал он.

Также Алиев уточнил, что Азербайджан намерен в течение трех лет закончить в Нагорном Карабахе основные инфраструктурные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сложившаяся в настоящее время после окончания военных действий в ноябре минувшего года в Нагорном Карабахе ситуация все еще остается хрупкой.