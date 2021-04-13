Нур-Султан, , 10:55 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировали 154 тыс. автомобилей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

Общее число зарегистрированных автомобилей в Казахстане достигло 3,85 млн единиц. Количество новых регистраций автомобилей возрастом менее трех лет увеличилось 42%, до 22 129 единиц.

Автомобили сроком эксплуатации 3−7 лет стали регистрировать реже — количество регистраций сократилось на 32%, до 15 865. Регистрация автомобилей возрастом 7−10 лет выросла на 51%, до 19 962, старше десяти лет — на 2,7%, до 93 133.