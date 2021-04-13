Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон сожалеет, что не успел вовремя ответить на письменные запросы депутатов Риксдага. Об этом он заявил в ходе слушаний в Конституционном комитете шведского парламента, сообщает государственное новостное агентство TT.

Поясним, что письменные вопросы являются осуществлением контроля Риксдага над правительством, и депутаты должны иметь возможность быстро получать ответы, если тот или иной министр не указал особых причин для нарушения сроков.

В случае Йоханссона ему потребовалось 78 дней, чтобы ответить на запрос Кристины Хёй Ларсен («Левые»), и еще больше времени, чтобы ответить на вопрос Кьелл-Арне Оттоссона («Христианские демократы»).

В свое оправдание министр объяснил задержку своим желанием предоставить исчерпывающие ответы парламентариям. В то же время он подчеркнул, что количество письменных запросов, полученных правительством, резко возросло:

«Если так будет продолжаться, мы должны потребовать выделениях большего объема средств на работу правительственной канцелярии», — заявил в ходе слушаний Йоханссон.