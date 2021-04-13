Обнинск, Калужская область, , 11:08 — REGNUM Технологии бережливого производства будут внедрять в поликлиниках Клинической больницы №8 ФМБА России Обнинска Калужской области в рамках федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на медицинское учреждение.

Внедрять элементы бережливой в Обнинске решили с детской поликлиники Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

Проект направлен на повышение комфорта пациента при получении медицинской помощи, в том числе на уменьшение времени ожидания приёма у врача. Бережливые технологии подразумевают принципиально новую организацию процессов работы поликлиники: от разделения потоков пациентов до новой организации системы хранения медицинских изделий и оборудования в кабинетах врачей. Начать внедрять элементы бережливой поликлиники в Клинической больнице № 8 в Обнинске решили с филиала Центральной детской поликлиники на Энгельса, 10, а позже — во всех подразделениях амбулаторно-поликлинической службы, в том числе в поликлинике №1.

«Безусловно, изменить быстро ситуацию невозможно. Но то, что уже можно изменить, будет сделано в самое ближайшее время. Для меня очевидно, что у жителей Обнинска сформирован запрос на позитивные изменения в здравоохранении города. Эти изменения люди увидят и оценят сразу, как только начнут появляться элементы открытой регистратуры, когда станет более удобной маршрутизация, когда появится зона комфортного пребывания и улучшится информирование пациентов и посетителей — например, когда в холлах их встретит дежурный администратор», — сказал и. о. директора Клинической больницы № 8 ФМБА России Олег Ярошенко.

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