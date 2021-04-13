В поликлиниках Обнинска внедрят технологии бережливого производства
Обнинск, Калужская область, 13 апреля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Технологии бережливого производства будут внедрять в поликлиниках Клинической больницы №8 ФМБА России Обнинска Калужской области в рамках федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на медицинское учреждение.
Проект направлен на повышение комфорта пациента при получении медицинской помощи, в том числе на уменьшение времени ожидания приёма у врача. Бережливые технологии подразумевают принципиально новую организацию процессов работы поликлиники: от разделения потоков пациентов до новой организации системы хранения медицинских изделий и оборудования в кабинетах врачей. Начать внедрять элементы бережливой поликлиники в Клинической больнице № 8 в Обнинске решили с филиала Центральной детской поликлиники на Энгельса, 10, а позже — во всех подразделениях амбулаторно-поликлинической службы, в том числе в поликлинике №1.