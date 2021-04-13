Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк, курирующий дорожную и транспортную отрасль, а также строительство, может покинуть свой пост. Такая информация появилась в ряде телеграм-каналов.

По некоторым данным, находящийся в настоящее время в отпуске заместитель донского губернатора «активно ищет возможность вернуться обратно на федеральный уровень», пишет телеграм-канал «Столица Южный».

ИА REGNUM сообщало, что Виктор Вовк перешёл на работу в правительство Ростовской области в октябре 2019 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. В разные годы работал в коммерческих организациях транспортного комплекса, возглавлял «Ростовский порт».

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