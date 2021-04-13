Чистополь, Татария, , 11:15 — REGNUM Часть Пристанского леса в Чистополе затопило канализационными стоками, сообщает 13 апреля пресс-служба минэкологии РТ.

Жители города опубликовали снимки с места происшествия в соцсетях. На поступившую информацию оперативно отреагировали экологи и выехали на место инцидента. При обследовании участка совместно с представителями Чистопольского лесничества установлен факт нарушения природоохранного законодательства. Общая площадь загрязнения составила 550 кв. метров.

Произведен отбор проб сточной воды с углублением на рельефе местности, прилегающей к канализационному колодцу. Результаты анализов будут переданы в минлесхоз РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в новоюжном районе Чебоксар на канализационном коллекторе произошла крупная коммунальная авария, на устранение которой ушло более суток. В результате было ограничено транспортное движение, в том числе троллейбусов.

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