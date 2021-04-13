Омск, , 10:52 — REGNUM Установлена личность подозреваемого в убийстве омского предпринимателя. Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, мужчина задержан в Тюмени.

Омские следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения тела 50-летнего бизнесмена с огнестрельным ранением (ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

Напомним, тело мужчины обнаружили 23 марта 2021 года в автомобиле около его дома в садоводческом товариществе в Ленинском округе Омска.

На месте происшествия следователи нашли улики. Изъяты и просмотрены видео с камер наружного наблюдения. По ним и установили подозреваемого. Его задержали на днях в Тюмени. Мужчина арестован. Он подтвердил свою причастность к убийству.

По словам 50-летнего подозреваемого, занимающегося торговлей фруктами, он убил предпринимателя из личных неприязненных отношений. Ранее он занял у потерпевшего под проценты крупную сумму денег.

Сейчас следствие проверяет эту версию. Одновременно рассматриваются другие причины убийства. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске двух жителей Татарии подозревают в разбойном нападении и убийстве 47-летней женщины.

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