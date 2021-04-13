Москва, , 10:52 — REGNUM Обороты в сфере логистики в Москве в первом квартале 2021 года выросли на 44% по сравнению с аналогичными показателями 2020 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на встрече с бизнесом.

«Обороты по ККТ в сфере управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в 1 квартале 2021 года увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, легковые такси нарастили обороты на 4%, деятельность в сфере логистики — на 44%, рекламная деятельность — на 49%», — заявил Пуртов.

Он отметил, что объёмы грузовых автоперевозок за тот же период сократились на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 83% в первые три месяца 2021 года восстановился оборот музеев.