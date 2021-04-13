Сеул, , 10:57 — REGNUM Для трудовых мигрантов продлили сроки разрешений на пребывание в Южной Корее на один год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций и министерства труда страны.

Согласно опубликованным данным, временное продление срока пребывания будет применяться к владельцам визы E-9 (непрофессиональная занятость) и H-2 (гостевая рабочая виза), чей период пребывания и работы в стране истекает с 13 апреля по 31 декабря.

Данное решение принято с целью уменьшения нехватки рабочей силы на малых предприятиях, в фермерских и рыболовных хозяйствах.

По оценкам, временная мера коснётся 115 тыс. иностранцев.