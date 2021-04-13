Нальчик, , 10:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем министра здравоохранения. Он стал фигурантом уголовного дела из-за причинения его действиями многомиллионного ущерба бюджету региона, сообщили 13 апреля в пресс-службе МВД по КБР.

Как установлено, в 2014 году замминистра подписал документы об исполнении работ по контракту, заключенному между минздравом и филиалом ПАО «Ростелеком». Однако, как оказалось, стоимость работ по сервисному обслуживанию регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения была завышена на 12 млн рублей. И это при том, что общая сумма контракта составляла 18 млн рублей.

Помимо этого, выяснилось, что 23 медорганизациям не были оказаны услуги по сервисному обслуживанию этой системы, однако оплата за эту якобы выполненную работу «Ростелекому» была произведена. Сумма ущерба при этом составила 4,9 млн рублей.

В обязанности обвиняемого входил контроль за заключением и исполнением госконтрактов. Следствию предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время по делу проводятся обыски по месту жительства и в рабочем кабинете экс-заместителя главы минздрава и свидетелей по делу.