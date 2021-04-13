Мадрид, , 10:51 — REGNUM Испанский стартап Baltasar представил видеотизер своего нового электрического суперкара. Ролик с автомобилем размещён на YouTube-канале BALTASAR CARS.

Премьера новинки состоится уже совсем скоро — 21 апреля 2021 года. В компании сообщили, что авто «полностью разработано и готово к выпуску на рынок».

На мировом рынке основными конкурентами нового электрокара станут модели Lotus Evija и Rimac C_Two.

Мотор модели и другие технологии созданы с «нуля» силами специалистов Baltasar. Исключением является аккумуляторный блок, который был разработан в партнерстве с испанским производителем аккумуляторов Millor Battery.

Ранее американская тюнинговая компания 7 Designs представила пакет Aria для готовящегося к продаже суперкара Maserati MC20. В общей сложности будет изготовлено 25 таких наборов. В тюнинговый пакет войдут: сплиттер, аэродинамические законцовки переднего бампера, а также накладки на пороги и новый диффузор.

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