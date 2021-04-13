Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Система здравоохранения Стокгольма находится в чрезвычайно серьезном положении из-за ухудшающегося эпидемиологического фона в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на последний отчет столичной администрации сообщила газета Aftonbladet.

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В настоящее время в стокгольмских больницах лечение от COVID-19 получают в общей сложности 587 пациентов. 105 человек находятся в реанимационных отделениях.

«Мы не наблюдали такого большого количества пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии с конца мая прошлого года. Со всей настойчивостью хотим еще раз подчеркнуть важность соблюдения советов и рекомендаций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, чтобы можно было по-прежнему оказывать помощь каждому, кто нуждается в срочной и необходимой помощи», — заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности главы депздрава Стокгольма Йохан Братт.