Ижевск, , 10:49 — REGNUM В Ижевске 13 муниципальных служащих администрации Октябрьского района привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В частности, в ходе проверки были выявлены многочисленные факты представления муниципальными служащими неполных, недостоверных сведений о доходах, об имуществе и банковских счетах за 2017 — 2019 годы.

Кроме того, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений чиновник районной администрации в ряде случаев при наличии оснований не проводил проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной декларационной кампании сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртии анализируют около 3,5 тыс. справок о доходах и расходах. В ноябре прошлого года было назначено восемь дополнительных проверок деклараций о доходах.

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