Тольятти, Самарская область, , 10:53 — REGNUM Десять кандидатур допустили к участию в конкурсе на должность главы г. Тольятти. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба думы этого города.

Сообщается, что 12 апреля в Тольятти прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. В результате по итогам первого этапа к участию в выборах допустили десять кандидатур.

Так, кандидатами на должность главы г. Тольятти стали:

Доцент кафедры «Уголовное право и процесс» в Тольяттинском государственном университете «Институт права» (по внешнему совместительству) Закомолдин Руслан Валериевич;

Временно не работающий Кандалинцев Валерий Юрьевич;

Заместитель директора по развитию ООО «Волгапромтехоснастка» Дроботов Александр Александрович;

Руководитель АО «Автозаводстрой», председатель совета директоров ООО ГК «Автозаводстрой» Кадыров Игорь Шарифович;

Временно не работающий Лазарев Павел Сергеевич;

Финансовый директор ООО «ВОЛГАСТАР ГРУПП» (депутат Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево (округ №7) Половков Андрей Александрович;

Руководитель ООС «Центр общественного самоуправления «Чистый город», генеральный директор ООО «Виталина», директор департамента финансового оздоровления АНО по предоставлению социально-правовых услуг населению и развитию социального предпринимательства «Финансовая кладовая» г. Екатеринбург (по совместительству) Русин Виктор Владимирович;

Главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5 (Депутат Самарской губернской Думы VI созыва) Ренц Николай Альфредович;

Руководитель ООО «Олесма» и ООО «ИнтерЭд» Шилович Максим Валериевич;

Руководитель ООО «АРЕАЛ» Елисеев Юрий Николаевич.

Отмечается, что второй этап конкурса будет проходить в закрытом режиме для недопущения распространения коронавируса и из-за действия в регионе режима повышенной готовности.