Воронеж, , 10:49 — REGNUM Несмотря на резкое потепление и фактически летнюю температуру воздуха, а также прогнозы синоптиков, администрация Воронежа пока не называет дату окончания отопительного сезона. Разъяснения 13 апреля распространила пресс-служба мэрии.

«Конкретную дату мы сможем назвать только после выпуска соответствующего нормативного акта. И в целом подход к завершению отопительного сезона не меняется десятилетиями: пять дней среднесуточная температура +8 и выше градусов и на следующий день отопление повсеместно отключается (это регулируется постановлением правительства Российской Федерации)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля в Воронеже установилась фактически летняя погода — днём + 22 и выше, ночью в районе +10. При этом температура теплоносителя, которая поступает в дома Воронежа, зачастую соответствует зимним параметрам. При открытых окнах в квартирах температура достигает +30 и выше, воронежцы задыхаются в собственных домах за собственные же деньги. Резкого похолодания. судя по прогнозам, не ожидается — в ближайшие дни температура днём сохранится в районе +20 градусов, к концу недели, 18−19 апреля, опустится до +15. Добавим, что в соседних Курске и Липецке власти объявили о завершении отопительного сезона в первый же день резкого потепления — 12 апреля.