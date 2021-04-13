Москва, , 10:51 — REGNUM Прекращение работы атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране является невозможным, Россия продолжает сотрудничество с иранской стороной в создании второго и третьего блоков данной АЭС. Об этом 13 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, ни в коем случае. Это невозможно, сотрудничество по «Бушер» продолжается, в том числе работы по сооружению второго и третьего блоков, они на разных стадиях находятся, но они не прекращаются. У нас нет повода что-то здесь менять», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли быть приостановлена работа АЭС «Бушер» на территории Ирана.

Кроме того, замглавы российского МИД уточнил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о возможном прекращении работы АЭС носит спекулятивный характер и является безосновательной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у новой администрации США не проглядывается заинтересованность в возвращении в Договор по открытому небу (ДОН).