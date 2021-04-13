Варшава, , 10:47 — REGNUM Со 2 августа 2021 года в Польше будут выдавать только биометрические паспорта, которые будут содержать отпечатки пальцев и электронную подпись владельцев. Об этом сообщил 12 апреля государственный секретарь по вопросам цифровизации Польши Марек Загурский в эфире Polskie Radio.

«Выданные до 2 августа документы будут использоваться до истечения их срока действия. Новые документы сразу будут выданы лицам, срок действия паспортов которых истекает до 2 августа или которым к этой дате исполнится 18 лет. Остальные получат новую форму паспорта только после того, как прекратят свое действие их нынешние паспорта», — сообщил Загурский.

Чиновник пояснил, что обязательное наличие в паспорте данных об отпечатках пальцев и электронной подписи предусмотрено распоряжением Европейского парламента и Совета ЕС № 2019/1157 от 20 июня 2019 года.

«С одной стороны, новое удостоверение будет более защищенным, его электронный уровень откроет еще больше возможностей. Однако, с другой стороны, не будет возможности подавать онлайн-заявки на новый вид удостоверения — придется приходить в организации и сдавать там отпечатки пальцев», — добавил Загурский.