Владивосток, , 10:53 — REGNUM Новость о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией многим туристам сбила планы на отдых в этих странах. Да и те, кто уже находится на отдыхе, запереживали. История повторяет 2020 год, правда тогда застрявших россиян за границей было значительно больше.

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Корреспондент ИА REGNUM связался с семьёй из Приморья, которая в данный момент отдыхает в Анталии.

«У нас 16 апреля вылет. Нам сказали, что вылеты все по расписанию. Если бы в Сочи или в Крыму нас задержали, я бы расстроилась, а в Турции за радость задержаться. Мы живём в отеле, но если вдруг нас не выпустят, то легко можно квартиру снять. Квартиры сейчас очень дешёвые, туристов очень мало.

Мы российские новости смотрим и поражаемся. Здесь обстановка совсем другая. Мы были осенью 2020 года и всё было гораздо строже. Сейчас у нас даже ни разу нигде температуру не измеряли. А в сентябре-октябре всюду замеряли, без масок никуда не пускали. Мы и в отеле ходили в масках, чемоданы нам обрабатывали, еду сами не накладывали. Сейчас никаких таких строгостей нет. Еду сами накладываем, все кафешки, хамамы и кальянные открыты. Правда на улицах масочный режим исполняется.

Турки очень переживают, что закрыли границы — туристов не будет, раньше китайцев, русских очень много было», — поделилась впечатлениями Ирина С.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.