Москва, , 10:47 — REGNUM Как только экономика США восстановится, их противостояние с КНР продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Говоря об этапах восстановления экономики США, стоит учитывать в первую очередь темпы вакцинации в стране и результаты от принятых мер против распространения коронавируса. После мирового снижения экономической активности в прошлом году эксперты ожидают полного ее восстановления в 2022—2025 годах, — сказала Кошелева. — Среди самых главных факторов, влияющих на восстановление американской экономики, стоит отметить активное субсидирование государством крупного, среднего и малого бизнеса. Новый пакет финансовой помощи от правительства США составит $1,9 трлн долларов».

Как пояснила Кошелева, экономическое противостояние США и Китая продолжается, но в настоящее время в силу обстоятельств оно носит менее интенсивный характер, так как государства в большей степени сосредоточены на решении своих внутренних проблем.

«Есть основания полагать, что как только экономическое восстановление войдет в активную фазу, то противостояние двух стран продолжится еще более активными темпами. Китай по-прежнему заинтересован в расширении экспорта, а США — в сохранении лидерских позиций», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что американская экономика растет на дрожжах дополнительной эмиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: США закусили удила в борьбе с Китаем – экономист финансового университета