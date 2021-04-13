Москва, , 10:46 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» объявила открытый конкурс на заключение контракта в рамках целевой программы по развитию космодромов в 2017—2025 годы. Победитель тендера, максимальная цена которого составляет 1,87 млрд рублей, должен будет выполнить опытно-конструкторскую работу «Создание комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля», передаёт ИА REGNUM.

В условиях контракта предусмотрена подготовка документации без разработки эскизного проекта и проведения рекогносцировочных работ. Эти работы, судя по содержанию документации тендера, были выполнены в рамках госконтракта от 6 мая 2020 года.

Максимальная цена нового контракта — 1 879 593 300 рублей. Условиями соглашения предусмотрен аванс в размере 80%. Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги конкурса подведут 13 мая 2021 года. Выполнить поставленную задачу победитель тендера должен до 14 ноября 2025 года.

В 2021 году на реализацию проекта планируется выделить из госбюджета 103,94 млн рублей.