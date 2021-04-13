Москва, , 10:46 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, курс российской валюты на утренних торгах консолидируется вблизи отметки 77,50 за американский доллар, демонстрируя практически околонулевую динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Это немного странно, учитывая преимущественно негативные настроения на глобальных рынках, где и 12 апреля, и сегодня европейские и американские фондовые индексы и фьючерсы на них, преимущественно снижаются.

Объяснением такого поведения российской валюты, может быть сегодняшняя публикация очень важной статистики по инфляции в США за март.

Рынки очень ждут этих данных, потому что во многом именно от динамики роста цен будут зависеть как сроки повышения ставки ФРС, так и устойчивость финансовых рынков.

Ожидается что в марте произошел резкий скачок годовой инфляции с 1,7% до 2,5% и, если фактические значения совпадут с ожиданиями рынка или тем более превысят их, волатильность торгов может резко вырасти, а американский доллар резко укрепиться.

Данные выйдут 13 апреля в 15:30 по мск, так что участники торгов, возможно, просто не решаются предпринимать каких-либо действий заранее.

Особенно интригующей, ситуацию с рублем делает уже сформировавшаяся модель продолжения тенденции ослабления российской валюты.

Если верхняя граница этой модели на 77,50 за доллар США будет пробита сегодня, падение рубля ускорится к следующему рубежу обороны 78,50−79,00», — считает эксперт.

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