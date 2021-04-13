Москва, , 10:45 — REGNUM В Москве оборот музеев и других объектов культуры в первом квартале 2021 года достиг 83% от уровня, зафиксированного за этот период в 2020 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на встрече с бизнесом.

«Обороты в сфере организации развлечений и искусства в первом квартале этого года восстановились на 70% относительно уровня аналогичного периода 2020 года. Оборот музеев и прочих объектов культуры в январе-марте 2021 года достиг 83% от уровня, зафиксированного годом ранее», — рассказал Пуртов.

Министр отметил важность встреч с бизнесом, поскольку они позволяют «более глубоко погрузиться в проблемы конкретной отрасли», а также оценить реальную ситуацию и совместно найти решения.