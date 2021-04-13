Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Ростовчане просят власти сохранить блошиный рынок в центральном парке имени Горького. Соответствующее обращение появилось в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

«Этот стихийный вещевой рынок давно стал достопримечательностью Ростова, сюда даже специально приезжали люди из других городов, чтобы найти на этом рынке раритетные вещи советских времён для съёмок в фильме. И такие там есть, поскольку большинство продаваемых на рынке вещей — антиквариат, раритеты. Давайте сохраним этот рынок, пусть он существует в таком виде, как есть», — просит автор петиции.

ИА REGNUM сообщало, что парк имени Горького в Ростове-на-Дону ожидает масштабная реконструкция. Однако единой концепции пока не выработано. В проект регулярно вносятся изменения.

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