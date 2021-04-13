Москва, , 10:43 — REGNUM «Сибирь» (S7) вернулась в Якутск из-за больного пассажираЭкипаж самолёта доложил о тяжелом состоянии пассажира, принял решение следовать на аэродром Якутск. Посадка в аэропорту Якутск в 00.35 выполнена благополучно. Больной передан в карету скорой помощи. Самолет A320, рейс «Новосибирск — Магадан». Авиакомпания «Сибирь».

Боинг-752 не смог вылетететь из Кольцово из-за отказа двигателя

Аэропорт Кольцово, Екатеринбург. Командир самолета в процессе разбега при трогании с места доложил об отказе левого двигателя. После чего освободил взлётную полосу самостоятельно, зарулил на стоянку. Сигнал бедствия и срочности не подавал. Рейс грузовой, без пассажиров. Самолет В-752/М, рейс «Кольцово — Маастрихт» (Голландия). Авиакомпания «Авиастар-Ту».

Ми-8 «Газпромавиа» вернулся из-за вибрации

Ямало-Ненецкий АО. «Надым». Загорелось табло «Опасная вибрация правого двигателя». Возврат на площадку «Газпромавиа». Посадка прошла благополучно. Вертолет МИ-8/М. «Газпромавиа».

«Аэрофлот» в Калининграде столкнулся с птицейКалининград (Храброво). В процессе захода на посадку на высоте 500 м командир самолёта доложил о столкновении с птицей. Самолёт А321, рейс «Москва (Шереметьево) — Калининград». «Аэрофлот».

«Икар» ушел на запасной в аэродром Омск из-за больного пассажираБольной пассажир на борту. Командир принял решение следовать на запасной аэродром в Омск. Самолет В-737−800, рейс «Кемерово — Москва (Шереметьево)». Авиакомпания «ИКАР».

«Сибирь» (S7) не смогла взлететь из-за поломки

Красноярск (Емельяново). Возврат с исполнительного старта по технической причине на стоянку. Самолёт RJ170, рейс «Красноярск — Новосибирск». Авиакомпания «Сибирь».