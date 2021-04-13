Москва, 13 апреля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. «Сибирь» (S7) вернулась в Якутск из-за больного пассажира

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Экипаж самолёта доложил о тяжелом состоянии пассажира, принял решение следовать на аэродром «Якутск». Посадка в аэропорту «Якутск» в 00:35 выполнена благополучно. Больной передан в карету скорой помощи. Самолет A320, рейс Новосибирск — Магадан. Авиакомпания «Сибирь».

«Боинг-752» не смог вылететь из «Кольцово» из-за отказа двигателя

Аэропорт «Кольцово», Екатеринбург. Командир самолета в процессе разбега при трогании с места доложил об отказе левого двигателя. После чего освободил взлётную полосу самостоятельно, зарулил на стоянку. Сигнала бедствия и срочности не подавал. Рейс грузовой, без пассажиров. Самолет В-752/М, рейс Кольцово — Маастрихт (Голландия). Авиакомпания «Авиастар-Ту».

Ми-8 «Газпромавиа» вернулся из-за вибрации

Ямало-Ненецкий АО. «Надым». Загорелось табло «Опасная вибрация правого двигателя». Возврат на площадку «Газпромавиа». Посадка прошла благополучно. Вертолет МИ-8/М. «Газпромавиа».

«Аэрофлот» в Калининграде столкнулся с птицей

Калининград («Храброво»). В процессе захода на посадку на высоте 500 м командир самолёта доложил о столкновении с птицей. Самолёт А321, рейс Москва («Шереметьево») — Калининград. «Аэрофлот».

«Икар» ушел на запасной аэродром «Омск» из-за больного пассажира

Больной пассажир на борту. Командир принял решение следовать на запасной аэродром в Омск. Самолет В-737−800, рейс Кемерово — Москва («Шереметьево»). Авиакомпания «ИКАР».

«Сибирь» (S7) не смогла взлететь из-за поломки

Красноярск («Емельяново»). Возврат с исполнительного старта по технической причине на стоянку. Самолёт RJ170, рейс Красноярск — Новосибирск. Авиакомпания «Сибирь».