Варшава, , 10:43 — REGNUM Польскому руководству не стоит рассчитывать на Германию в случае усиления конфликта с Россией. Об этом написал профессор университета Collegium Civitas (Варшава) Марек Цихоцкий на страницах газеты Rzeczpospolita.

«У Берлина растет энтузиазм по отношению к российской вакцине Sputnik V. Там осуществляется продажа алюминиевого завода в Райнфельдене россиянам. Кроме того, власти ФРГ настроены достроить и использовать российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2». В контексте этого образ восточной политики Германии становится более понятным», — пишет эксперт.

Далее Марек Цихоцкий в своей статье напоминает, что несколько дней назад были проведены военные консультации между США, Великобританией, Канадой, Польшей и Литвой по поводу конфликта на востоке Украины, и задается вопросом, почему в этом обсуждении на участвовали Германия и Франция.

Из всего этого профессор делает вывод, что в случае обострения отношений с Россией Варшаве не стоит рассчитывать на помощь Германии. По его мнению, Польша нужна Германии лишь с одной целью — расширить на её территорию зону евро, что позволит Берлину укреплять «немецкую Европу».