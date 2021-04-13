Москва, , 10:43 — REGNUM Доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий на сегодняшний день не превышает 0,6%. С таким показателем страна остаётся малозаметным участником этого глобального рынка и рискует отстать навсегда от технологических лидеров. К такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

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При этом эксперты отмечают, что исключение составляют рынок ядерных технологий, где у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка, и рынок вооружений (1,2%). Более одной трети импортных поставок продукции с перспективными производственными технологиями в Россию пришлось на лекарства и медицинское оборудование, самолёты и другие летательные аппараты.

Так, к «лидерам глобального производства» авторы доклада ВШЭ отнесли Германию, Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Чехию, Венгрию, а также Вьетнам, пишет РБК. Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания названы экспертами «окружением лидеров».

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Южная Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия причислены к «двигающим мировую технологическую границу». При этом Россия, наравне с Бразилией, Индией, ЮАР, Австралией, Норвегией и Казахстаном, оказалась в числе «опаздывающих производителей».

По мнению авторов доклада, сейчас Россия находится на «принципиальной развилке» — остаться в группе «отстающих» и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Boston Consulting Group (BCG), вклад России в развитие технологических компаний, основанных на развивающихся рынках с 2014 года, оказался мизерным. Из свыше 10 тыс. таких компаний в мире на РФ приходится менее 3%.