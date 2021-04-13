Орск, Оренбургская область, , 10:42 — REGNUM В Орске Оренбургской области власти приняли решение закрыть мост из-за его плачевного состояния. Об этом сообщает администрация города.

Ограничительная мера на никельском путепроводе действует с полуночи 13 апреля. Движение видов транспорта организовано по улице Металлистов и проспекту Никельщиков. Между тем, телеграм-канал Урал56.Ру информирует о том, что бесстрашные автолюбители продолжают ездить по мосту, несмотря на запрет.

По данным мэрии, после осмотра инженерного сооружения спецкомиссия пришла к выводу, что мост опасен. Появившиеся на проезжей части трещины с декабря 2020 года пришли в движение и разошлись местами до 32 сантиметров по ширине дорожного полотна.

В апреле планируется заключить договор с победителем аукциона на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта.