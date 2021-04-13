Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 апреля прививку от коронавируса сделали 60 464 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 40 841 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 2898 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 692 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в республике провели 1 006 014 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1809 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2864 исследования.

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