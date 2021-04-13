Ростов-на-Дону, , 10:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону скончался сбежавший из реанимации ковидного госпиталя пациент. Данный факт в региональном пресс-центре комментировать не стали, проигнорировав вопрос журналистов. Тем самым, информацию не подтвердили, но и не опровергли.

По имеющимся сведениям, мужчина, находящийся на лечении в ковидном госпитале центральной городской больницы имени Семашко, смог выбраться из отделения реанимации через окно, выбежал из больницы, перелез через забор и скончался.

Причину смерти пациента устанавливают эксперты.