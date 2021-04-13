Альметьевский район, Татарстан, 13 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На территории лесного фонда Альметьевского района обнаружен факт розлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

Eco.tatarstan.ru Разлив нефти

Общая площадь загрязненного участка составила 418 кв. метров. Установлено, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Информация об инциденте для принятия мер была направлена в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вблизи детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Альметьевском районе Татарии также произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе, в результате чего случился выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву. Общая площадь загрязнения составила 640 кв. метров.

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