Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Китая не будет в очередном полугодовом отчете американского минфина о валютных манипуляторах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что к 15 апреля в министерстве финансов США составят очередной документ о манипуляциях с валютами. Пока неизвестно, когда его опубликуют.

Критерии, по которым ту или иную страну относят к валютным манипуляторам, скорректируют. Если изменения начнут действовать, таких стран в списке станет в два раза меньше.

Как сообщало Иа, прежняя администрация США в 2019 году включила Китай в список стран, манипулирующих с валютой. В январе 2020 года страну удалили из этого списка. В декабре 2020 года чёрный список пополнили Вьетнам и Швейцария.

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