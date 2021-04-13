Москва, , 10:40 — REGNUM Главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба команды.

«Во вторник, 13 апреля, на 67-м году жизни скончался главный врач московского «Динамо» Александр Эдуардович Ярдошвили», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе выразили свои соболезнования всем родным и близким Ярдошвили, а также отметили, что скорбят с теми, «кто имел честь работать и дружить» с покойным.

При этом причина смерти спортивного врача не уточняется, место прощания и дата его похорон будут сообщены дополнительно.

Отметим, Александр Ярдошвили стал работать в советском, а затем российском футболе с 1980 года. За время своей карьеры был главным врачом одесского клуба «Черноморец», а также московских команд «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». В 1998 году занимал пост главного врача национальной сборной России по футболу.