Джакарта, , 10:37 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии загрузил данные с речевого самописца разбившегося в январе самолета Sriwijaya Air, сообщает Kompas.

Комитету удалось получить данные двухчасового записанного разговора экипажа с диспетчером.

Комитет по безопасности на транспорте Индонезии продолжит исследовать причину авиакатастрофы, чтобы аварии по той же причине больше не повторялись в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что найденный бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air был обнаружен недалеко от острова Лаки.

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