Улан-Удэ, , 10:36 — REGNUM В Бурятии заочно заключён под стражу мужчина, обвиняемый в нападении на судебного пристава, а также в клевете. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его объявили в межгосударственный розыск.

8 февраля 2021 года 46-летний мужчина, ожидая заседания суда, попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание пристава тот повёл себя агрессивно и предложил выйти «поговорить» на улицу. При попытке вывести его наружу, мужчина выхватил шило и складной нож.

«Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

Ранее, в октябре 2020 года обвиняемый разместил в сети ролик, в котором рассказал «заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дела».

Для разрешения вопросов о вменяемости мужчине назначили экспертизу. Однако вместо обследования мужчина скрылся, улетев, по данным следствия, в Сербию. Решение суда о заключении его под стражу будет применена после экстрадиции.

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