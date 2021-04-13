Чебоксары, 13 апреля 2021, 10:35 — REGNUM В Чебоксарах парад Победы состоится в очном формате. Но при этом впервые за последние десятилетия он пройдёт не на Красной площади, реконструкция которой завершена в прошлом году, а на площади Республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве. Причина смены места «прописки» не сообщается.
Планируется, что в параде примут участие до 2 тыс. человек, в том 250 человек будут управлять военной и современной техникой. В торжественном прохождении задействуют сводный полк Чебоксарского гарнизона, кадетов, юнармейцев, сотрудников правоохранительных ведомств. Обсуждается участие спортсменов конно-спортивной школы, парашютистов и байкеров.
Будет представлена техника военных лет, современные машины, артиллерийское вооружение и техника, которая выпускается на предприятиях Чувашии.
Напомним, что ранее парады Победы проводились на Красной площади. В 2020 году была завершена масштабная реконструкция территории, на что было потрачено 1,2 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Чувашии Светлана Каликова заявила, что 9 мая в условиях пандемии коронавируса «с точки зрения безопасности здоровья» мероприятия будут проходить без приглашения лиц старше 65 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всего запланировано 2 тыс. мероприятий, в которых ожидается участие 500 тыс. человек.
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