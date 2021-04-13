Чебоксары, , 10:35 — REGNUM В Чебоксарах парад Победы состоится в очном формате. Но при этом впервые за последние десятилетия он пройдёт не на Красной площади, реконструкция которой завершена в прошлом году, а на площади Республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве. Причина смены места «прописки» не сообщается.

Данные военного комиссариата Чувашии Cap.ru

Планируется, что в параде примут участие до 2 тыс. человек, в том 250 человек будут управлять военной и современной техникой. В торжественном прохождении задействуют сводный полк Чебоксарского гарнизона, кадетов, юнармейцев, сотрудников правоохранительных ведомств. Обсуждается участие спортсменов конно-спортивной школы, парашютистов и байкеров.

Будет представлена техника военных лет, современные машины, артиллерийское вооружение и техника, которая выпускается на предприятиях Чувашии.

«Главной особенностью является новое место торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона — площадь Республики», — проинформировал заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев.

Напомним, что ранее парады Победы проводились на Красной площади. В 2020 году была завершена масштабная реконструкция территории, на что было потрачено 1,2 млрд рублей.

Данные военного комиссариата Чувашии Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Чувашии Светлана Каликова заявила, что 9 мая в условиях пандемии коронавируса «с точки зрения безопасности здоровья» мероприятия будут проходить без приглашения лиц старше 65 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всего запланировано 2 тыс. мероприятий, в которых ожидается участие 500 тыс. человек.

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