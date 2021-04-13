Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM По итогам января—марта 2021 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 0,1%. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

В горнодобывающей промышленности производство сократилось на 6,9%. Промышленное производство в сфере водоснабжения увеличилось на 8,6%, в обрабатывающей промышленности — на 7,5%, в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром — на 4,9%.

За отчетный период добыча нефти сократилась на 10,4%, до 21,1 млн тонн, производство бензина — на 1,1%, до 1,2 млн тонн. Добыча медной руды выросла на 14,4%, до 31,6 млн тонн, производство плоского проката выросло на 26%, до 700 тыс. тонн, портландцемента — на 17,7%, до 2,1 млн тонн.