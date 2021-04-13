Варшава, , 10:34 — REGNUM Не торопясь звонить своим коллегам в Польше и на Украине, президент США Джо Байден сигнализирует демократическим силам в обеих странах, что они должны сначала встать на ноги. Эта стратегия, похоже, уже работает на Украине, и в конечном счете она может принести плоды и в Польше, где правят популисты, заявил польский журналист Славомир Сераковский в статье, вышедшей 12 апреля в Project Syndicate.

«Президент США Джо Байден хорошо знаком как с Польшей, так и с Украиной. После десятилетий на посту сенатора США и восьми лет на посту вице-президента при Бараке Обаме он хорошо понимает, что эти две страны являются одними из самых преданных друзей и союзников Вашингтона. Тем не менее, он лишь 2 апреля — как раз в тот момент, когда российские войска снова сосредоточились на восточной границе Украины — позвонил президенту Украины, со своим же польским коллегой он так и не пообщался», — отметил Сераковский.

«Относительное молчание Байдена, кажется, говорит о политике «мягкого пренебрежения» — термине, введенном Дэниелом Патриком Мойниханом, когда он был советником по внутренней политике президента США Ричарда Никсона», — добавил он.

Так, хотя Польша скатывается от либеральной демократии к популистской диктатуре, Украина отчаянно пытается укрепить свою демократию, несмотря на постоянное вмешательство и угрозы России.

Холодность Байдена по отношению к этим двум странам не следует интерпретировать как изменение политики США в отношении региона. В конце концов, он неоднократно заявлял, в том числе в разговоре с Путиным, что США никогда не признают «аннексию» Крыма Россией. Скорее всего, Байден так не спешил со звонком Зеленскому именно потому, что он так хорошо знает Украину.

Байден понимает, что антикоррупционные реформы Украины являются ключом к ее выживанию как независимой демократической страны. Без этих реформ украинские олигархи — часть из которых имеют тесные связи с Кремлем — могут просто украсть финансовую и даже военную помощь стране. Проявив мягкое пренебрежение, Байден попытался убедить Зеленского действовать против олигархов в одиночку.

«Пока что стратегия, похоже, работает. В феврале Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о закрытии трех русскоязычных телеканалов, связанных с олигархом Виктором Медведчуком», — поделился своим мнением польский эксперт, возмущавшийся ранее стремлением правящей партии Польши «Право и справедливость» закрыть частный телеканал TVN24.

«Медведчук не только является одним из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», он настолько близок к Путину, что называет Путина крестным отцом одной из своих дочерей. Что еще более важно, Зеленский также выступил против Игоря Коломойского, олигарха, который финансировал более раннюю карьеру Зеленского в качестве комика, сыгравшего президента Украины на телевидении», — добавил он.