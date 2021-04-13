Москва, , 10:33 — REGNUM Инфляция щекочет нервы ФРС США, а также всем мировым спекулянтам и инвесторам. Об том корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Американская экономика растет на дрожжах дополнительной эмиссии, пользуясь своей монополией мировой резервной валюты. Пользуется очень умело, увеличивая долг, который уже невозможно оплатить. Это сильный аргумент в споре с Китаем, но рост более 6% ничем кроме послекризисной рефлексии объяснить невозможно. Коронавирус сорвал монетарные стоп-краны и породил новую религию благостной эмиссии денег, — сказал Ордов. — Инфляция щекочет нервы ФРС, всем мировым спекулянтам и инвесторам. США закусили удила в борьбе с Китаем, но цифровой мир разрушает обе эти финансово-экономические монополии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев заявил, что цифровой юань представляет реальную угрозу доминированию доллару США.

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