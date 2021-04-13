Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM В Екатеринбурге четверо подростков осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Приговор вынес Железнодорожный райсуд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, свою преступную деятельность они вели в ноябре 2019-го — январе 2020 года. Двое граждан получили от поставщика 341,63 грамма наркотического средства и затем все четверо приступили к расфасовке. Но 27 января 2020-го их преступная деятельность была пресечена.

Суд назначил подсудимым от пяти до семи лет заключения. Один из них, достигший совершеннолетия, отправится в колонию общего режима.