Ижевск, , 10:32 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 13 апреля выявили 70 новых носителей коронавируса. Накануне был подтвержден 71 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 732 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны по выздоровлении 74 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 270 человек. 399 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшеи сутки скончались трое жителей республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3063 человека. Из этого числа 2646 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 349 человек — в состоянии средней степени тяжести, 68 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 12 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 57 566 человек. Второй компонент препарата получили 40 149 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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