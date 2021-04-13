Брюссель, , 10:35 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил две лимитированные версии пикапа Ranger для европейского рынка — Stormtrak и Wolftrak. Об этом сообщает пресс-служба Ford of Europe.

Версия Stormtrak представляет собой более премиальный вариант Ranger, а Wolftrak позиционируется автокомпанией как авто, предназначенное для тех, кто работает «на открытом воздухе и желает получить настоящий внедорожник без ущерба для комфорта».

Stormtrak собран на основе топовой версии Wildtrak. Модель получила светодиодную оптику, защиту днища и черный задний бампер. В салоне автомобиля установлены кресла, обтянутые кожей с логотипами Stormtrak.

Под капотом Ranger Stormtrak установлен двухлитровый дизельный мотор с двойным турбонаддувом производительностью 213 «лошадей» (500 Нм). Версия Wolftrak также имеет двухлитровый мотор, но менее мощный — 170 л. с.

В продаже Ranger Stormtrak и Ranger Wolftrak появятся у европейских дилеров в октябре 2021 года.

Ранее компания Ford-Market на Петербургском международном автосалоне-2021 представила большую вседорожную версию модели Focus третьего поколения. Под капотом новинки функционирует мотор V8 от Toyota Tundra рабочим объёмом 5,7 л.

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