Петрозаводск, , 10:34 — REGNUM В Республике Карелия менее 1% привитых от COVID-19 жителей всё-таки заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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Чиновник напомнил, что прививка от коронавирусной инфекции не гарантирует того, что человек не заболеет. Но если это случится, заболевание пройдёт в лёгкой форме даже у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

«Минздрав Карелии осуществляет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения «Спутника V» в России не зафиксировано ни одного случая летального исхода от вакцины, а количество нежелательных реакций составляет не более 0,1%. В Республике Карелия заболевших после прививки — менее 1%», — уточнил он.

Михаил Охлопков указал, что в большинстве случаев инфицирование произошло ещё до формирования устойчивого иммунитета. Так, 71-летний житель Петрозаводска заболел ковидом в лёгкой форме на второй неделе после введения второго компонента вакцины «Спутник V».

«Пожилых пациентов, даже с лёгкой формой ковида, мы госпитализируем. Он находился в больнице всего одну неделю. Рядом с ним лежал пациент такого же возраста с крайне тяжёлой степенью заболевания (КТ1−2), который не сделал прививку. Это говорит о многом!», — подытожил Охлопков.

Отметим, на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 47 734 жителя Карелии (73,7% от количества поступившей вакцины), полностью вакцинировались 31 686 человека (48,9% от количества поступившей вакцины). 22 071 (46,2% от количества вакцинированных) пожилой человек, старше 60 лет, сделал прививку. Всего же на данный момент в Карелию поступило 64 793 дозы вакцины «Спутник V».

«Официально признано, что пожилые люди переносят прививку легче, чем молодые. Это связано с тем, что пожилые граждане в течение жизни сталкивались с аденовирусом — компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак», — пояснил министр здравоохранения республики.

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