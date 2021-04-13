Новосибирск, , 10:30 — REGNUM В Новосибирске без отопления и горячей воды сегодня, 13 апреля, остались более 160 объектов. Причина — устранение дефектов на тепломагистралях.

Так, отопление и горячую воду отключили в пятидесяти многоквартирных домах, трёх детских образовательных учреждениях и больнице Калининского района. Также, без тепла и горячей воды остались сто многоквартирных домов, одиннадцать детских образовательных учреждения и одно медицинское учреждение Октябрьского района.

По данным Сибирской генерирующей компании, ремонт на трубопроводе в Октябрьском районе — по улице Большевистской и Добролюбова, планируют завершить сегодня, 13 апреля, к 22:00 (время местное). Во время ремонта в Калининском районе — на улице Олеко Дундича, заменят 40-метровый участок поврежденной трубы. Работы планируют завершить завтра, 14 апреля, до 5:00.