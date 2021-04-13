Соледар, ДНР, , 10:34 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили 13 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, боевики ВСУ вели огонь с позиций в районе посёлка Золотое-4 с применением гранатомётов АГС и СПГ, а также стрелкового оружия.

Под обстрелом оказались районы населённых пунктов Золотое-5 и Катериновка. Информация о последствиях обстрела не поступала.

«В результате применения вооружёнными формированиями Украины снайперского оружия в районе н.п. Золотое-5 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что Киев начал гражданскую войну в Донбассе, чтобы избавиться от оппозиционно настроенного электората и утвердить итоги госпереворота 2014 года на всей территории страны.

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