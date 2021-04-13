Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Компания «Пегас» будет обслуживать новый автобусный маршрут № 40 в Екатеринбурге. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявка была единственной. На автобусе можно будет проехать от переулка Базовый до железнодорожного вокзала. Новый маршрут заменит исчезнувший № 011.

Также «Пегас» будет перевозчиком маршрутов № 12 (Южная подстанция — НПЦ Онкология), № 38 (ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Металлургов) — Химмаш), № 042 (Базовый — Химмаш) и № 070 (пос. Мичуринский (Сады) — ТЦ «Парк Хаус»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге высадили из автобуса № 083 ребёнка, который потерял электронный проездной.

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