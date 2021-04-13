Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Беднейшие страны мира сильнее других пострадали из-за пандемии коронавируса, для них следует облегчить бремя долговых обязательств. Об этом замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил в своём видеовыступлении на мероприятии Экономического и социального совета ООН, посвященном финансированию развития.

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Он отметил, что у многих из наименее развитых и бедных стран возникли трудности с доступом к международному финансированию. Это в очередной раз указало на недостатки действующей в мире модели финансовой архитектуры и глобального финансового управления.

Панкин предложил и далее прилагать коллективные усилия, чтобы облегчить бремя задолженности таких государств. Он заявил, что Россия готова обсуждать продление инициативы по приостановлению обслуживания долговых обязательств беднейшими странами. Ранее её воспользовались более 40 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продлить отсрочку по выплате долгов для бедных стран на 2022 год.