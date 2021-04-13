Казань, , 10:34 — REGNUM В Татарии в этом году финансирование программы реализации семян овощных культур сельскому населению останется на уровне 2020 года и составит 10 млн рублей. Всего жители региона могут рассчитывать на 30 тонн лука-севка, одну тонну семян моркови, 600 килограммов столовой свеклы и рассады капусты.

Суть программы, как сообщает республиканский минсельхоз, заключается в безвозмездной передаче семян и рассады сельчанам, что обеспечит их самозанятость и поддержит продовольственную стабильность региона.

Поставщиками семян стали потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза. Выращенный жителями сел урожай в дальнейшем будет принят на реализацию. Семена уже переданы в районы Татарии, а рассада поступит в мае.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году жители Татарии бесплатно получили 31 тонну лука-севка, одну тонну семян моркови, 820 кг семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тыс. штук.

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