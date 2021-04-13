Москва, , 10:23 — REGNUM Учащиеся московских школ больше не будут обязаны приносить справку об отсутствии по болезни — теперь соответствующие данные будут автоматически поступать в электронный журнал. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Приносить бумажную справку после болезни в школу больше не нужно. Теперь учителя смогут видеть в электронном журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры. Москва интегрировала единую цифровую платформу здравоохранения с «Московской электронной школой». Благодаря этому ученикам, их родителям, сотрудникам образовательных и медицинских учреждений будет удобнее обмениваться информацией в формате онлайн, без дополнительных бумажных справок», — говорится в сообщении.

Такой шаг, по мнению властей города, освободит жителей столицы от примерно 2,5 млн справок в год.